Governo: Fitto ha illustrato in Cdm relazione su partecipazione Italia a Ue 2023

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ha illustrato al Consiglio dei ministri la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2023, per la successiva presentazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. La relazione è lo strumento con il quale il governo illustra al Parlamento gli obiettivi prioritari che intende perseguire a livello europeo, le azioni da intraprendere e le risorse per la loro realizzazione. Attraverso il coinvolgimento e l’azione sinergica di tutte le componenti governative, si offre al Parlamento un quadro chiaro e puntuale degli indirizzi strategici stabiliti. Sono individuate e contestualizzate le macro-tematiche oggetto di trattazione attraverso il diretto riferimento agli obiettivi prioritari indicati dalla Commissione europea per il 2023 e alle iniziative chiave a essi connesse. La Relazione si compone di quattro parti, dedicate a più tematiche e sviluppate attraverso appositi dossier, ognuno dei quali riporta sinteticamente la descrizione dell’obiettivo individuato, la definizione delle azioni che il governo intende perseguire e i risultati attesi. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)