Usa: turismo spaziale, Virgin Galactic annuncia prima missione commerciale tra il 27 e il 30 giugno

- La società statunitense Virgin Galactic, fondata dal miliardario britannico Richard Branson, lancerà la prima missione commerciale per il turismo spaziale a fine mese. In una nota, l’azienda ha annunciato che la missione Galactic 01 partirà tra il 27 e il 30 giugno, alla quale ne seguirà una seconda all’inizio del mese di agosto. Dopodiché il piano è di mettere a disposizione missioni su base mensile. Le azioni della società hanno chiuso in forte rialzo dopo l’annuncio, con un incremento del 40 per cento in Borsa. L’equipaggio della missione sarà tutto italiano, con tre militari dell’Aeronautica che si occuperanno di effettuare test ed esperimenti scientifici. Il volo di prova è stato completato con successo il mese scorso, e nella nota odierna la società ha specificato di aver terminato anche i test e le ispezioni di routine. (Was)