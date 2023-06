Ue: Gentiloni, a fine mese proposta regolamento su euro digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro fine giugno la Commissione europea presenterà la proposta di regolamento sull'euro digitale. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza finale della riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo. "L'euro digitale è ovviamente un argomento complesso, che coinvolge molte questioni interconnesse. Dopo aver collaborato a lungo con gli Stati membri e le parti interessate negli ultimi 18 mesi, oltre che naturalmente con la Bce, siamo ora nella fase finale di preparazione di una proposta di regolamento che consenta la creazione di un euro digitale. Puntiamo a presentare questa proposta alla fine di questo mese", ha detto. "Mi limito a dire che si tratterà di una proposta equilibrata, accompagnata da un regolamento separato sullo status di moneta a corso legale e sull'accesso al contante in euro. Perché l'euro digitale è un'ulteriore possibilità per i cittadini di pagare in euro: non si tratta di sostituire il contante, ma di integrarlo. Su questo siamo chiarissimi", ha concluso. (Beb)