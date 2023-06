Usa: fallimento Silicon Valley Bank, Fed e Sec avviano indagine nei confronti di Goldman Sachs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve e la commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) hanno avviato una indagine nei confronti di Goldman Sachs, e in particolare sull’acquisto del portafoglio titoli di Silicon Valley Bank, mentre la banca con sede a Santa Clara, in California, stava lavorando lo scorso marzo ad un delicato aumento di capitale, poco prima di dichiarare bancarotta. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che il dipartimento della Giustizia avrebbe anche emesso un mandato di comparizione nei confronti della banca d’affari di Manhattan, nel quadro delle indagini più ampie che il governo federale ha avviato sulle dinamiche che hanno portato al fallimento di Silicon Valley Bank. In particolare, la Fed e la Sec avrebbero chiesto di ottenere tutta la documentazione relativa al ruolo di Goldman Sachs, che all’epoca intendeva acquistare il portafoglio titoli di Silicon Valley Bank, svolgendo al contempo un ruolo di advisor per quanto riguarda l’aumento di capitale della banca. Le indagini sarebbero tese a verificare se le rispettive divisioni di Goldman Sachs abbiano comunicato “in maniera impropria” relativamente all’acquisto dei titoli. (Was)