Giustizia: Ronzulli (FI), governo omaggia Berlusconi con riforma da lui sempre voluta

- Il governo “non poteva rendere omaggio in modo migliore alla memoria del presidente Berlusconi. L'approvazione della riforma della giustizia da parte del Consiglio dei ministri è un importante passo avanti verso la realizzazione di uno dei principali obiettivi che hanno caratterizzato l'intera avventura politica del leader di Forza Italia”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. “L'abolizione per certi reati dell'appello del pm per chi dovesse essere assolto in primo grado, la cancellazione dell'abuso d'ufficio, una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni per interrompere la pratica selvaggia di sbattere in prima pagina la vita privata di persone spesso estranee alle indagini, onorano il testamento politico del presidente Berlusconi", ha proseguito. “Saremo a fianco del ministro Nordio e del viceministro Sisto– ha sottolineato – per consentire una rapida approvazione di una riforma che servirà a rimettere in moto il Paese e a renderlo più civile”. “Gli enti locali potranno finalmente tornare a lavorare con rapidità ed efficienza. Le vite, le storie politiche e personali di chi, per passione e senso dello Stato, amministra la cosa pubblica, non saranno inutilmente distrutte da intercettazioni 'a pubblicazione incontrollata', che spesso sconfinano nell'intimità del privato, e per processi quasi tutti finiti in un nulla di fatto. Finalmente", ha concluso. (Rin)