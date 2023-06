Usa: fuga di documenti del Pentagono, l’aviere Jack Teixeira incriminato da un gran giurì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì federale ha incriminato Jack Teixeira, l’aviere di 21 anni responsabile della fuga di dozzine di documenti di intelligence e materiali classificati del Pentagono, due mesi dopo che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) lo ha arrestato nella sua casa di North Dighton, in Massachusetts. Nei confronti di Teixeira, che ha pubblicato i documenti in un gruppo sulla piattaforma Discord, sono stati avanzati sei capi d’accusa per aver trafugato e diffuso illegalmente documenti classificati relativi alla sicurezza nazionale. L’aviere è rimasto in custodia cautelare dallo scorso aprile, dopo che le autorità statunitensi hanno segnalato che in passato il ragazzo avrebbe pubblicato messaggi razzisti e violenti sui social network, oltre ad avere accesso ad armi da fuoco e ad avere la possibilità di condividere informazioni riservate con Paesi stranieri. (Was)