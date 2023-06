Governo: Cdm esamina 18 leggi regionali, impugna quella pugliese su tutela riccio di mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato diciotto leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 6 del 18/04/2023, recante “Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, internazionale ed europea in materia di ambiente e mare, violano l’articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Calabria n. 14 del 14/04/2023, recante “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”; la legge della Regione Puglia n. 7 del 18/04/2023, recante “Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese”; la legge della Regione Piemonte n. 5 del 24/04/2023, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)”; la legge della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 26/04/2023, recante “Partecipazione all'evento ciclistico Tour de France - disciplina dei rapporti fra i soggetti pubblici promotori del Grand Départ 2024”; la legge della Regione Toscana n. 19 del 26/04/2023, recante “Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Prima variazione”; la legge della Regione Umbria n. 4 del 18/04/2023, recante “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”; la legge della Regione Campania n. 2 del 26/04/2023, recante “Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani”; la legge della Regione Campania n. 3 del 26/04/2023, recante “Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo”; la legge della Regione Campania n. 4 del 26/04/2023, recante “Istituzione della Giornata regionale del figlio”; la legge della Regione Campania n. 5 del 26/04/2023, recante “Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori”; la legge della Regione Campania n. 6 del 26/04/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), per l’inclusione dei Comuni di Paduli (BN) e Sant’Arcangelo Trimonte (BN) nella Comunità montana Fortore”; la legge della Regione Campania n. 8 del 26/04/2023, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 11.262,67 - Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 120 del 14 dicembre 2022”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 2 del 21/04/2023, recante “Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all’attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”; la legge della Regione Liguria n. 7 del 20/04/2023, recante “Disposizioni in materia di autorità di garanzia”; la legge della Regione Liguria n. 8 del 20/04/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza ligure) e alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell’organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria)”; la legge della Regione Lazio n. 3 del 04/05/2023, recante “Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario”; la legge statutaria della Provincia autonoma di Bolzano Suppl. n. 3 BUR N. 23 del 08/06/2023, recante “Adeguamenti in materia di democrazia diretta e partecipazione. Modifica della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, “Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica””. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)