Nato: “Axios”, Biden favorevole a piano di Stoltenberg per velocizzare adesione dell’Ucraina

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è favorevole ad un piano proposto dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per velocizzare l’ingresso dell’Ucraina nell’alleanza, evitando il tradizionale piano d’azione per l’adesione (Map). Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che, durante il colloquio di martedì scorso alla Casa Bianca, Stoltenberg avrebbe proposto a Biden di riconoscere i progressi di Kiev nel processo di adesione, affermando che l’Ucraina potrebbe anche evitare di completare tutti i passaggi del procedimento. Il piano d’azione, infatti, prevede una serie di criteri e di riforme che potrebbero impiegare anche anni per essere realizzate. L’adesione dell’Ucraina alla Nato ha rappresentato un punto di discussione molto dibattuto, in vista del summit dei leader in programma per il mese prossimo a Vilnius, in Lituania. L’ingresso di Kiev potrebbe portare l’alleanza ad una guerra su larga scala con la Russia, anche se tale eventualità ha già incontrato il sostegno di diversi Paesi dell’Europa orientale. Secondo una delle fonti, Biden avrebbe “appoggiato” l’idea di Stoltenberg, e starebbe cercando un “compromesso” che consenta di unificare l’alleanza. (Was)