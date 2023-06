Egitto: ministro Trasporti, 2 miliardi di dollari spesi per sviluppo del porto di Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati spesi 2 miliardi di dollari per i lavori di sviluppo del porto di Alessandria, in Egitto. Lo ha detto il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, in occasione dell’inaugurazione del terminal polivalente Tahya Misr ad Alessandria, a cui ha assistito anche il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi. La stazione Tahya Misr “comprende piazze commerciali di mezzo milione di metri quadrati ed è suddivisa in tre stazioni commerciali, che includono un container, merci generiche e automobili”, ha spiegato il ministro dei Trasporti, aggiungendo che “il governo sta attuando un grande piano per sviluppare diversi porti sul Mar Rosso e nel Mediterraneo”. Al Wazir ha inoltre detto che “Al Sisi ha ordinato al governo di trasformare l’Egitto in un punto di riferimento per il commercio e la logistica globali”. Nell'occasione, il ministro delle Finanze dell'Egitto, Mohamed Maait, ha affermato: “È stata emanata una nuova legge in linea con i più alti standard internazionali nel campo della gestione commerciale, dell'automazione del settore doganale e della circolazione delle merci”. (Cae)