Governo: via libera Cdm a disposizioni urgenti in materia di Pa, sport e organizzazione Giubileo 2025 (2)

- Nel decreto anche la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR; assunzioni a tempo determinato (anche attraverso agenzie di somministrazione), per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali; la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito; norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo; l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati; la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato; un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie; un’esenzione dall’Iva (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal Coni e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive; la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)