Governo: Cdm approva Programma statistico nazionale per triennio 2022-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato l’aggiornamento annuale 2022 del Programma statistico nazionale (Psn) per il triennio 2020-2022, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L’aggiornamento è stato deliberato, su proposta del presidente dell’Istat, dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat). Sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, della Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica e del Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, lo scorso 27 dicembre il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha deliberato l’approvazione del Psn, invitando l’Istituto a proseguire la collaborazione con il Garante della protezione dei dati personali al fine di pervenire, per la prossima programmazione triennale (2023-2025), ad una semplificazione del Psn e a una razionalizzazione, in coerenza con la rinnovata disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)