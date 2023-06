© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento approvato in Cdm “è in linea con il percorso che il governo ha avviato per realizzare un’innovazione e un ammodernamento della Pubblica amministrazione, necessari data la situazione ereditata, che è abbastanza critica”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)