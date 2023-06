© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all'Assessore alla Mobilità della Capitale, Eugenio Patanè, al Direttore Generale di Atac, Alberto Zorzan e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Atac, Giovanni Mottura, partecipa alla presentazione dei nuovi bus ibridi acquistati da Roma Capitale per la flotta Atac.Roma, via dei Fori Imperiali, slargo adiacente Foro di Traiano (ore 11)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, depone una corona di alloro davanti alla lapide in memoria di Francesco Cecchin.Roma, piazza Vescovio - giardino Francesco Cecchin (ore 9:30)- L'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, partecipa alla presentazione dei nuovi bus ibridi acquistati da Roma Capitale per la flotta Atac.Roma, via dei Fori Imperiali, slargo adiacente Foro di Traiano (ore 11) (segue) (Rer)