Ue: Gentiloni, in area euro 5 milioni di occupati in più rispetto a fine 2019

- In area euro ci sono 5 milioni di occupati in più rispetto al quarto trimestre del 2019. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza finale della riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo. "L'economia dell'area dell'euro rimane solida, ma in un contesto di incertezza persistente, come dimostra la revisione al ribasso dei dati del Pil del primo trimestre per alcuni Stati membri", ha poi spiegato Gentiloni. "Particolarmente incoraggiante è la forza dei nostri mercati del lavoro: nel primo trimestre dell'anno, l'occupazione è cresciuta dello 0,6 per cento nell'area dell'euro. Se mettiamo questo dato in relazione alla pandemia, ora abbiamo cinque milioni di occupati in più rispetto al quarto trimestre del 2019", ha aggiunto. "I prezzi dell'energia, l'inflazione complessiva e ora anche l'inflazione di fondo sono in calo, anche se, con un tasso del 6,1 per cento a maggio, l'inflazione complessiva rimane elevata. È quindi fondamentale che la politica fiscale e monetaria vadano nella stessa direzione", ha poi concluso. (Beb)