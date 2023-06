Ue: Gentiloni, necessario intensificare lavoro su Unione mercati capitali, lunedì proposta su ritenuta d'acconto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso tempo, la partecipazione delle famiglie ai mercati dei capitali non è migliorata, nonostante i numerosi sforzi compiuti in questo campo. I nostri livelli di investimento in capitale di rischio continuano a essere molto inferiori a quelli degli Stati Uniti e della Cina e il livello di emissione di titoli azionari nelle borse dell'Ue è ancora basso, e di gran lunga inferiore a quello degli Stati Uniti", ha poi aggiunto. "Siamo quindi tutti d'accordo sul fatto che la costruzione della Cmu rimane un lavoro in corso e che dobbiamo urgentemente intensificare i nostri sforzi. A questo proposito, vorrei ricordare che lunedì presenterò una proposta legislativa per rendere più semplici e rapide le procedure relative alla ritenuta d'acconto, una delle questioni universalmente considerate un ostacolo maggiore agli investimenti transfrontalieri. Ciò significa che entro l'estate la Commissione avrà completato tutte le azioni previste dal nostro Piano d'azione Cmu 2020", ha concluso. (Beb)