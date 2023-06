Pnrr: Gentiloni, possibile esborso terza rata entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sblocco della terza rata del Pnrr italiano potrebbe avvenire entro fine giugno. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza finale dell'Eurogruppo a Lussemburgo. "C'è una delegazione dei nostri servizi in visita a Roma in questi giorni. Quindi penso che questa missione probabilmente darà qualche risposta in merito, ma in generale penso che questa decisione arriverà entro la fine di questo mese o nel breve periodo", ha detto. Gentiloni ha poi proseguito spiegando che l'Italia non è l'unica nazione ad aver avuto problemi su esborsi di alcune rate del Pnrr. "Non voglio minimizzare il problema. Naturalmente, sappiamo che stiamo lavorando da diverse settimane con le autorità italiane per finalizzare il terzo esborso, ma so anche che la stessa cooperazione costruttiva è stata necessaria con altri Stati membri che non sono stati in grado di concludere esattamente nella data necessaria", ha aggiunto. "Nel complesso, quindi, credo che stiamo lavorando in modo positivo. Aspettiamo i risultati della missione in corso e credo che avremo una decisione entro la fine del mese", ha concluso. (Beb)