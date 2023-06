Governo: via libera Cdm a disposizioni urgenti in materia di Pa, sport e organizzazione Giubileo 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e dei ministri per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, dell’Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto, dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, della Cultura Gennaro Sangiuliano, della Salute Orazio Schillaci e del Turismo Daniela Santanchè, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Il decreto prevede, tra l’altro: disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal); risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali; l’incremento del Fondo risorse decentrate del ministero della Salute; disposizioni sull’Agenzia italiana del farmaco (Aifa); l’estinzione delle società partecipate dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (Esacri); norme in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori; risorse per la digitalizzazione dei cammini giubilari; indennità aggiuntive e l’aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria; il rinvio del termine, attualmente previsto nel 30 giugno 2023, a partire dal quale si applica alle impugnazioni il nuovo “rito cartolare” introdotto dalla riforma “Cartabia”. (segue) (Com)