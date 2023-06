Giustizia: Nordio, spero opposizione a riforma sia razionale e non emotiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della giustizia passa ora al Parlamento e “spero che l’approvazione venga fatta nel più breve tempo possibile, che l’opposizione venga fatta in termini razionali e non emotivi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Il Parlamento deve essere disposto ad ascoltare ma il mio auspicio è che si argomenti con ragioni del cervello, non del cuore o della pancia”, ha aggiunto. (Rin)