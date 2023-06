© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato con il segretario di Stato, Antony Blinken, in vista del suo viaggio in Cina. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Biden ha affermato di essere stato aggiornato sulla visita. “Abbiamo parlato”, ha detto. (Was)