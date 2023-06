Difesa: ministero, falsità e illazioni nella ricostruzione di "The Guardian" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'articolo inoltre, recita la nota, il "gruppo di presunti dirottatori" descritti da The Guardian non erano soltanto "richiedenti asilo malnutriti", come alcuni effettivamente erano, ma tra di loro vi erano almeno due clandestini armati di "armi bianche", quindi di armi da taglio, non classificabili di certo alla stregua di "taglierini" e che oggettivamente rappresentavano una minaccia per la sicurezza della nave, del suo equipaggio e dei passeggeri. Sempre nell'articolo si parla del dispiegamento di "tre navi militari, dozzine di unità delle Forze Speciali e di due elicotteri d'attacco". Evidentemente, prosegue la nota della Difesa, il giornale non ha constatato o verificato la reale entità dei mezzi impiegati nel corso dell'operazione di abbordaggio che erano nella realtà un team della Brigata di Marina San Marco e due elicotteri da trasporto utilizzati normalmente per queste operazioni, senza l'impiego di alcuna nave militare della Difesa. (segue) (Com)