Difesa: ministero, falsità e illazioni nella ricostruzione di "The Guardian" (3)

- Sempre The Guardian riporta "presunte" fonti della procura in cui si sostiene che il comandante della Nave Galata Seaways non ha mai detto che c'era il rischio dirottamento quando ha inviato la sua richiesta d'aiuto". Questo, si legge, è palesemente falso in quanto il comandante della Nave, ravvisando una situazione di pericolo, codificata come "presenza di personale clandestino armato con armi da taglio", disponeva il concentramento dell'equipaggio nella "safe room", dichiarava inaccessibile la sala motori ed informava di ciò il proprio armatore che allertava il Turkish Maritime Rescue Coordination Centre. Quest'ultimo inoltrava una richiesta di assistenza urgente per la Galata Seaways al corrispondente organismo italiano chiedendo un'operazione di "boarding" per poter gestire la situazione di pericolo e di potenziale incolumità per l'equipaggio ed i passeggeri. Dal punto di vista dei protocolli in essere per la sicurezza marittima, recita la nota del ministero, quando si è di fronte a richieste di questo genere (situazione di potenziale pericolo in presenza di armi da taglio) si attivano delle procedure standard che prevedono l'impiego di determinati assetti per una risposta immediata ed urgente. Procedure non sindacabili dalle autorità politiche e gestite dalle autorità per la sicurezza marittima. (segue) (Com)