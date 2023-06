Difesa: ministero, falsità e illazioni nella ricostruzione di "The Guardian" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In casi come questi, come da prassi, interviene un team della Brigata di Marina San Marco appositamente addestrato con il pre allertamento di ulteriori assetti qualora la situazione verificata a bordo fosse più grave di quanto descritto inizialmente. La presenza di clandestini come possibili dirottatori rappresenta una delle ipotesi contemplate dai protocolli la cui concretezza può essere dimostrata solo con la verifica a bordo. Per fortuna, come già dichiarato, i clandestini non hanno opposto resistenza e l'intervento dei militari è avvenuto senza l'uso della forza. Il fatto che due donne fossero in situazioni sanitarie critiche, mentre i rimanenti clandestini sono stati trasferiti in un centro di accoglienza per rifugiati, non può nascondere il fatto incontrovertibile che sono state rinvenute tre armi da taglio, come riconosce lo stesso The Guardian, di cui due in possesso di due uomini potenzialmente pericolosi e potenzialmente dirottatori vista l'interdizione temporanea all'accesso al locale macchine. Situazione di pericolo conclamata, denunciata dal comandante che ha dato l'allarme e fortunatamente risoltasi senza gesti disperati grazie alla professionalità del personale della Marina Militare. (segue) (Com)