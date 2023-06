Francia-Italia: prefettura Savoia vieta manifestazione contro Tav Torino-Lione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura della Savoia ha vietato la manifestazione indetta per questo fine settimana da una decina di associazioni, tra cui il collettivo Soulevement de la terre, nella valle della Moriana, contro la realizzazione della linea ad alta velocità (Tav) Torino-Lione. Lo ha annunciato il prefetto della Savoia, Francois Ravier, durante un punto stampa, dichiarando che che sono stati previsti 2mila agenti tra gendarmi e agenti per contenere le 4mila persone previste. La manifestazione è prevista per domani e dovrebbe continuare fino al 18 giugno. Oggi si è tenuto un raduno di circa 200 persone favorevoli al progetto.(Frp)