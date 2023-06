Ue: Gentiloni, necessario intensificare lavoro su Unione mercati capitali, lunedì proposta su ritenuta d'acconto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve intensificare gli sforzi sul progetto dell'Unione dei mercati capitali. "Lunedì presenterò una proposta per rendere più semplici le procedure relative alla ritenuta d'acconto". A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza finale della riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Nel corso dell'Eurogruppo di oggi, ha detto il commissario europeo, "abbiamo discusso in modo approfondito e lungimirante l'andamento dei mercati dei capitali europei e il nostro importante progetto sull'Unione dei mercati dei capitali (Cmu). In alcune aree si registrano progressi incoraggianti: per esempio, le imprese europee gradualmente aumentato il ricorso a finanziamenti basati sul mercato e le Pmi sono sempre più in grado di affidarsi a fonti di finanziamento alternative", ha detto. (segue) (Beb)