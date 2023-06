Sardegna: entro luglio la gara per il completamento della strada Sassari-Alghero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’accordo siglato con Anas per la Sassari-Alghero ci avviamo al completamento di un’opera attesa da tempo, fondamentale per il nord Sardegna e strategica per i collegamenti di tutto il territorio”. Lo dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas, commissario straordinario incaricato dal Governo per le opere viarie che oggi ha firmato con Anas la convenzione per la realizzazione del primo lotto (da Alghero a Olmedo) sulla strada statale 291 “Della Nurra”, per il completamento del collegamento Alghero-Sassari, e del lotto 4 tra il bivio di Olmedo e Fertilia, per la realizzazione delle bretella per l’aeroporto. Prevista entro luglio la gara per l’affidamento dei lavori. “Sul fronte delle strade e su altri importanti temi per l’Isola – sottolinea il Presidente Solinas – abbiamo rafforzato il confronto con il Governo. La Sardegna ha bisogno di rinnovare e potenziare la propria rete viaria, dalle piccole arterie sul territorio, fino ai grandi collegamenti fondamentali verso i principali centri urbani e gli scali portuali e aeroportuali dell’Isola. Un progetto ambizioso e irrinunciabile che rappresenta un obiettivo preciso: quello di colmare un gap infrastrutturale che costituisce un freno per lo sviluppo di tutta l’Isola”. Solinas ha anche evidenziato che “in questo quadro la Sassari – Alghero costituisce un tassello importante, un’opera attesa da decenni che finalmente potrà essere ultimata. L’accordo con Anas va precisamente in questa direzione e l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori in tempi brevi sarà un passo decisivo che si inserisce nel solco che abbiamo tracciato”. (Rsc)