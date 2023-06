Difesa: airshow per il centenario dell’Aeronautica il 17 e 18 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà all’aeroporto "M. De Bernardi" di Pratica di Mare, il weekend del 17 e 18 giugno, un airshow per continuare a celebrare il centenario dell’Aeronautica militare. Grandi e piccini, riferisce un comunicato della Difesa, potranno vivere l’Arma Azzurra in tutte le sue sfumature, ripercorrendo l’evoluzione dello strumento aereo fino ad arrivare alla dimensione aerospaziale. Esibizioni di velivoli che hanno fatto la storia, dal Caproni Ca.3 al G-91, passando per il TF-104, un sorvolo della formazione che disegnerà in cielo il numero 100, e un finale mozzafiato: lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. Sarà possibile provare l’ebbrezza del volo grazie a simulatori ludici; vivere un’esperienza immersiva attraverso una serie di percorsi interattivi; visitare “Camp 100”, l’area dedicata alla rievocazione storica, realizzata con velivoli e figuranti che ricorderanno le gesta degli uomini e delle donne in azzurro, dalla nascita dell’Aeronautica fino a oggi. (segue) (Com)