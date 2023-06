Difesa: airshow per il centenario dell’Aeronautica il 17 e 18 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà possibile visitare una mostra statica, dove saranno esposti più di 40 velivoli – tra cui F-35, Eurofighter e T-346 –, e diverse aree tematiche: dallo Spazio alla Difesa aerea missilistica integrata, a capacità di eccellenza come il trasporto sanitario d’urgenza, il servizio meteorologico e la logistica di proiezione. E ancora: tecnologia, robotica e cyber security, che proietteranno i visitatori verso il futuro, anche grazie allo svolgimento di una delle tappe della Coppa Italia Droni. Sarà poi presente un’area dedicata alle principali industrie del comparto Aerospazio e Difesa, a testimonianza del ruolo fondamentale che l’Aeronautica svolge per il Paese e del suo legame indissolubile con le eccellenze tecnologiche e industriali. La manifestazione consentirà anche di continuare a sostenere l’iniziativa “Un dono dal cielo per Airc”, la raccolta di beneficenza promossa dall’Aeronautica militare a favore della ricerca oncologica, i cui fondi verranno destinati all’acquisto di macchinari di ultima generazione per l’Ifom, Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare. La manifestazione sarà in diretta streaming sui canali social della Forza Armata, mentre nella giornata di domenica 18 giugno l’evento sarà anche trasmesso in diretta TV, su RAI1, dalle 15:40 alle 18:55. Il pubblico potrà accedere gratuitamente previa registrazione sul sito www.aeronautica.difesa.it. L’apertura dei cancelli e l’inizio delle attività della Manifestazione è previsto per le ore 9:00. (Com)