Cybersicurezza: Commissione europea limiterà utilizzo del 5G a Huawei e Zte

- Oggi gli Stati membri dell'Ue, con il sostegno della Commissione europea e dell'Enisa, l'Agenzia dell'Ue per la sicurezza informatica, hanno pubblicato una seconda relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del toolbox dell'Ue sulla sicurezza informatica del 5G. "Nell'ambito della sua politica di cybersicurezza aziendale e in applicazione del 5G cybersecurity toolbox, la Commissione adotterà misure per evitare l'esposizione delle sue comunicazioni aziendali alle reti mobili che utilizzano Huawei e Zte come fornitori, adotterà le opportune misure di sicurezza per non acquistare nuovi servizi di connettività che si basano su apparecchiature di questi fornitori e collaborerà con gli Stati membri e gli operatori di telecomunicazioni per garantire che questi fornitori siano progressivamente eliminati dai servizi di connettività esistenti dei siti della Commissione", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. Nella sua comunicazione, la Commissione sottolinea le sue forti preoccupazioni per i rischi posti da alcuni fornitori di apparecchiature di comunicazione per reti mobili alla sicurezza dell'Unione. "La Commissione ritiene che le decisioni adottate dagli Stati membri per limitare o escludere Huawei e Zte dalle reti 5G siano giustificate e conformi al 5G toolbox. (segue) (Beb)