Cybersicurezza: Commissione europea limiterà utilizzo del 5G a Huawei e Zte (2)

- Coerentemente con tali decisioni e sulla base di un'ampia gamma di informazioni disponibili, la Commissione ritiene che Huawei e Zte rappresentino di fatto rischi materialmente più elevati rispetto ad altri fornitori 5G", continua la nota. "Sulla base della propria valutazione, che è coerente con quella di alcuni Stati membri, la Commissione esorta i paesi Ue che non hanno ancora attuato il toolbox ad adottare con urgenza le misure raccomandate, per affrontare efficacemente e rapidamente i rischi posti dai fornitori individuati", prosegue poi il comunicato della Commissione europea. "La sicurezza delle reti 5G è essenziale. Si tratta di infrastrutture critiche di per sé e per altri settori che dipendono da esse, come l'energia, i trasporti, la sanità e la finanza", ha dichiarato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, in un punto stampa a Bruxelles. "A distanza di 3 anni dall'adozione del toolbox per la sicurezza delle reti 5G, quasi tutti gli Stati membri hanno recepito le raccomandazioni del toolkit nella loro legislazione nazionale. In altre parole, ora possono decidere di limitare o escludere i fornitori sulla base di un'analisi del rischio di sicurezza. Ad oggi, però, solo 10 di essi hanno utilizzato queste prerogative per limitare o escludere i fornitori ad alto rischio", ha aggiunto Breton. (segue) (Beb)