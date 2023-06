Cybersicurezza: Commissione europea limiterà utilizzo del 5G a Huawei e Zte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi gli Stati membri hanno approvato all'unanimità la seconda relazione sull'attuazione del pacchetto di strumenti di sicurezza 5G. Da parte nostra, la Commissione applicherà i principi del toolbox 5G ai propri appalti di servizi di telecomunicazione, per evitare di esporsi a Huawei e Zte. Siamo stati in grado di ridurre o eliminare le nostre dipendenze in altri settori, come quello energetico, in tempi record, quando molti pensavano che fosse impossibile”, ha proseguito il commissario europeo. “La situazione con il 5G non dovrebbe essere diversa: non possiamo permetterci di mantenere dipendenze critiche che potrebbero diventare un'arma contro i nostri interessi. Sarebbe una vulnerabilità troppo grave per la nostra sicurezza comune. Invito quindi tutti gli Stati membri dell'Ue e gli operatori di telecomunicazioni ad adottare le misure necessarie senza ulteriori ritardi", ha concluso Breton. (Beb)