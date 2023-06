Imprese: Fondazione RI, servizi innovazione valgono 2 miliardi, nel 2027 oltre 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il mercato dei servizi di innovazione in Italia, ossia delle prestazioni che vengono fornite per supportare la crescita delle imprese, vale circa 2 miliardi di euro e salirà ad oltre 4 miliardi nel 2027 con un incremento del 68 per cento. Parallelamente nello stesso quinquennio le start-up cresceranno dalle attuali 15.500 a 23mila. Queste le stime fatte dal primo rapporto in Italia sul “Mercato dei servizi professionali per Open innovation e start-up” presentato oggi a Roma dalla Fondazione R&I (Ricerca e Imprenditorialità) e realizzato da Srm Studi e ricerche (Gruppo Intesa San Paolo). "L’innovazione è un tema centrale per il Governo - ha spiegato Massimo Bitonci sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy - e le start-up rappresentano un perno importantissimo”. Il sottosegretario ha poi evidenziato la riforma degli incentivi per le imprese che servirà a dare certezze normative e razionalizzare il numero di incentivi regionali e nazionali: "ma soprattutto - ha aggiunto Bitonci - in questo modo raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo posti come la ricerca e lo sviluppo, la formazione, l’industria 4.0 e anche l’innovazione e le Start-Up, fondamentali per la crescita del nostro Paese". (segue) (Com)