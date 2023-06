Imprese: Fondazione RI, servizi innovazione valgono 2 miliardi, nel 2027 oltre 4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giulia Pastorella, deputata e componente della commissione della Camera ha lanciato 4 principi per far crescere l’innovazione in Italia: “semplificazione, adattamento alle nuove sfide, individuazione di obiettivi specifici e non aver paura di attrarre capitale umano straniero. E sui cervelli in fuga - ha aggiunto - non bastano le detrazioni fiscali per farli tornare ma serve creare percorsi adeguati quando ancora sono nel nostro Paese”. Secondo il rapporto al 2020 la spesa in ricerca e sviluppo in Italia è complessivamente pari a circa l’1,6 per cento del Pil, inferiore al 2,3 per cento della media Ue, ed è sostenuta essenzialmente dalle imprese private. La spesa più rilevante si colloca nella ricerca applicata e nello sviluppo sperimentale, soprattutto grazie alle imprese, ma anche ai centri di ricerca pubblici non universitari. La ricerca di base, che rappresenta poco più di un quinto della spesa totale, è condotta principalmente dalle università, che ne rappresentano il 58,3 per cento del totale. (segue) (Com)