Imprese: Fondazione RI, servizi innovazione valgono 2 miliardi, nel 2027 oltre 4 (3)

- "Le sfide che il sistema manifatturiero italiano dovrà affrontare sono di grande rilevanza nel campo della transizione climatica, della digitalizzazione e della difesa - ha detto Gregorio De Felice presidente Consiglio di sorveglianza FR&I -. L’impegno per investimenti aggiuntivi, a livello europeo, è stimato oltre i 500 miliardi di euro all’anno. Per l’Italia è plausibile un valore nell’ordine dei 60 miliardi annui. Importi così elevati richiedono competenze elevate e servizi alle imprese. La Fondazione si propone di offrire le proprie capacità avvalendosi delle esperienze dei propri soci fondatori”. Riccardo Varaldo, presidente del Consiglio di gestione FR&I ha ricordato che l'obiettivo della Fondazione è quello di creare impresa tramite la ricerca con un trasferimento tecnologico mirato. "L'Italia – ha sottolineato - come produzione scientifica è al quinto posto nel mondo mentre dal punto di vista della brevettazione e innovazione è oltre la 30esima posizione". Il rapporto è stato illustrato da Salvio Capasso, responsabile Servizio Imprese & Territorio di Srm Studi e Ricerche ed è stato poi discusso nel corso di una tavola rotonda. “Per la prima volta in Italia - ha spiegato Antonio Perfetti, consigliere delegato di FR&I – abbiamo tentato di valutare il valore del mercato dei servizi offerti al mondo dell’innovazione. Quanto emerge è sorprendente perché rappresenta una cifra considerevole per un mercatogiovane ma con enormi potenzialità di crescita”. (Com)