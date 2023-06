Siria: commissario Ue Lenarcic, raccolti 9,6 miliardi di euro in sovvenzioni e donazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza sul futuro della Siria, sono stati raccolti 9,6 miliardi di euro per il popolo siriano. Lo ha detto il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, nel suo intervento a chiusura della conferenza di Bruxelles. "Insieme abbiamo raccolto un totale di 5,6 miliardi di euro in sovvenzioni, di cui 4,6 miliardi per il 2023 e oltre un miliardo per il 2024", ha detto il funzionario dell'Ue. "L'Unione europea e gli Stati membri rappresentano il 70 per cento delle sovvenzioni promesse, con 3,8 miliardi di euro. In aggiunta alle donazioni, le istituzioni finanziarie internazionali e i donatori hanno annunciato prestiti a condizioni agevolate per un ammontare di 4 miliardi di euro", ha aggiunto Lenarcic. "Ciò significa che quest'anno abbiamo raccolto collettivamente un totale di 9,6 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti, 800 milioni in più rispetto a quanto ottenuto alla conferenza dell'anno scorso. Credo che questa sia una dimostrazione tangibile del fatto che la comunità internazionale è al fianco del popolo siriano", ha concluso il commissario europeo. (Beb)