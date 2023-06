Berlusconi: La Russa, nessuna eredità politica da raccogliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuna eredità politica di Berlusconi da raccogliere", come non c'è "la volontà". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a margine di un evento a Palazzo Reale a Milano. L'eredità di Forza Italia "dell'8 per cento?" ha replicato La Russa, augurando che i dirigenti del partito azzurro "sappiamo mantenere se non addirittura accrescere" il consenso. (Rem)