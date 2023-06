Usa: al Senato proposta bipartisan per vietare a TikTok di esportare dati in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha presentato di nuovo una proposta di legge tesa a vietare l’esportazione di dati verso la Cina da parte del social network TikTok. Il testo, denominato Protecting Americans Data from Foreign Surveillance Act e presentato per la prima volta nel 2022, è stato aggiornato rispetto alla versione iniziale. In particolare, nella proposta si chiede al dipartimento del Commercio e alle altre agenzie federali competenti di identificare le categorie di dati personali che, se inviati in Cina o all’estero, potrebbero porre rischi per la sicurezza nazionale. Al dipartimento del Commercio sarà anche chiesto di preparare una lista di Paesi “a basso rischio”, verso i quali si potranno esportare dati senza alcuna restrizione, e nazioni “ad alto rischio”. Il testo è stato sponsorizzato dal senatore democratico Ron Wyden e dalla repubblicana Cynthia Lummis. “Ad oggi, i dati personali dei nostri cittadini sono acquistabili in Cina, in Russia e da parte di chiunque possieda una carta di credito: questa proposta è tesa ad impedire tale pratica da parte dei nostri avversari, e impedirà a TikTok di inviare in Cina le informazioni private dei cittadini statunitensi”, ha detto Wyden in una nota. (Was)