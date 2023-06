© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl vicesindaco Anna Scavuzzo partecipa all'evento per celebrare il primo anno di attività di "Mosso", il progetto nato nell'ambito di un percorso di coprogettazione tra il Comune di Milano, Fondazione Cariplo e un partenariato di cooperative sociali e associazioni guidate da La Fabbrica di Olinda. Intervengono Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, Sandro Balducci del Politecnico di Milano e Thomas Emmenegger, Presidente La Fabbrica di Olinda.via Angelo Mosso, 3 (ore 10)Incontro “La prassi delle prefetture e dei tribunali: le norme alla prova dei fatti. Il caso (positivo) di una multinazionale farmaceutica: azioni preventive e rimedi successivi”. Partecipano il sindaco Giuseppe Sala, accompagnato dal Capo di Gabinetto Mario Vanni, e il Prefetto di Milano Renato Saccone.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 14:30)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi interviene, alle 18:30, alla tavola rotonda "AI, digitalizzazione e piattaforme. Quali scenari e come prepararsi al lavoro del futuro?", nell'ambito dell'iniziativa "Intelligenza artificiale e piattaforme - Il lavoro e l'industria europea nella trasformazione digitale"Luiss Hub, via Massimo D'Azeglio, 3 (ore 16)REGIONEIl presidente Attilio Fontana partecipa alla conferenza Stampa “Siamo a metà. Verso la meta.” 111 treni già in servizio, altri 111 entro il 2025. Sono presenti anche Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche; Andrea Gibelli, Presidente del Gruppo Fnm; Marco Piuri, Direttore Generale del Gruppo Fnm e Amministratore Delegato di Trenord.Stazione Cadorna, Binario 2, Piazza Cadorna (ore 11)L'assessore all'Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, interviene all'assemblea dei soci del "cluster lombardo scienze della vita", la comunità dedicata alle scienze della vita in Regione Lombardia. L'assessore chiuderà i lavori alle ore 12:10.Assolombarda, sala Camerana, quinto piano, via Pantano, 9 (ore 11)Evento del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia (Corecom) per ricordare la figura di Antonio Pilati. Prevista la presenza del presidente Attilio Fontana, delPresidente del Consiglio Regionale, Federico Romani e del Presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala.Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci, via Filzi, 22 (ore 11:30)Appuntamenti istituzionali in provincia di Mantova per l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa. In mattinata, incontra il prefetto di Mantova, Gerardo Iorio, e i vertici delle Forze dell'Ordine. Nel pomeriggio inaugura la nuova sede del Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV) di Protezione civile. Al taglio del nastro parteciperà anche l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.nuova sede CCV Protezione civile, via Cocastelli, 26 Mantova (ore 15:30)Il presidente Attilio Fontana partecipa all’inaugurazione del Milano Monza Motor Show.Autodromo nazionale di Monza, Via Vedano, 5, Monza (ore 15:30)Il presidente Attilio Fontana partecipa all’evento celebrativo 50° Equita.Teatro dal Verme, Via San Giovanni sul Muro, 2 (ore 18)L'assessore a Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi eventi Barbara Mazzali, partecipa alla conferenza stampa di presentazione degli Internazionali di tennis "Lampo Trophy 2023" in programma dal 3 all' 8 luglio 2023 sui campi di "Forza & Costanza Tennis Castello - Centro Tennis Spalto Marco".via del Castello, 15, Brescia (ore 18)VARIEIl Commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali Nicolas Schmit interviene in qualità di keynote speaker alla conferenza. "Lavoro ed economia sociale per un'Europa inclusiva e sostenibile".Università degli studi di Bergamo, Aula Castoldi, Piazzale S. Agostino, 2, Bergamo (ore 9:30)LIFE Blue Lakes sul Garda per la firma della Carta del Lago, con le amministrazioni pronte a contrastare le microplastiche. Alle 12 vengono premiati con le Cinque Vele i laghi più belli d'Italia.Palazzo Wimmer, Corso Zanardelli, 166, Gardone Riviera/Bs (ore 10)Conferenza stampa "Ferroberica, da mezzo secolo protagonista delle costruzioni". Un evento digitale per raccontare i primi50 anni, i più recenti sviluppi e le prospettive dell'azienda del Gruppo Alfa Acciai. Intervengono Clara Stabiumi, CdA Alfa Acciai; Giorgio Binelle, amministratore delegato Ferroberica e Andrea Biasi, direttore tecnico-Commerciale Ferroberica.Conferenza via Zoom (ore 11:30)Inaugurazione del Milano Monza Motor Show.Autodromo Nazionale Monza, Via Vedano, 5, Monza (ore 15:30)Conferenza stampa di presentazione della campagna pubblicitaria dell'Edizione numero 80 di EICMA, l'Esposizione internazionale del ciclo, motocilo e accessori. All'incontro con la stampa partecipano Pietro Meda, presidente di Eicma S.p.A., Paolo Magri, ad di Eicma S.p.A. e presidente di Confindustria Ancma, e Lorenzo Marini, artista, pubblicitario, co-founder e direttore creativo dell'agenzia Yes Marini di Milano, che ha curato la realizzazione della campagna.Meet Center, Viale Vittorio Veneto, 2 (ore 17:30)1000 Miglia 2023, la Maserati a guida autonoma del Politecnico di Milano arriva a Milano e si mostra al pubblicoGud, Via Demetrio Stratos, 5 (ore 19)(Rem)