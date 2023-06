Difesa: Crosetto, impegno nella cura di bambini e ragazzi motivo di orgoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In altre parole: la Difesa ha sempre risposto prontamente ed efficacemente a richieste di natura sociale, in sintonia con la sua vocazione. Lo si può dire, a maggior ragione, della Sanità Militare, il cui ruolo è emerso all'attenzione del Paese in occasione della pandemia da SarsCov2, ma che fin dalla sua fondazione ha coadiuvato la sanità civile sul terreno della ricerca scientifica e dell'assistenza di chi ne avesse bisogno. Come amo ricordare, la Difesa non è un corpo separato rispetto alla società; anzi, ne è parte integrante, e ha l'ambizione di essere, laddove possibile, un'avanguardia. Anche nella solidarietà. Ringrazio dunque il professor Scopelliti e il generale Portolano, per aver scritto questa bella pagina, che amplia il volume delle benemerenze della Difesa, così come tutti gli illustri relatori e partecipanti al Convegno. Trovo peraltro molto significativo, e in un certo qual modo benaugurante, che la firma dell'intesa sia avvenuta su Nave Vulcano: una delle eccellenze della Marina Militare nel campo della logistica e delle attività di supporto. Mi complimento, per l'occasione, con il Comandante, il Capitano di Vascello Mancini, e il suo equipaggio, capace e generoso. La vita dei militari non è semplice: richiede abnegazione, sacrifici. Come diceva San Pio da Pietrelcina, però: "Dove c'è più sacrificio, c'è più generosità".Voi tutti ne siete la conferma", ha dichiarato Crosetto. (Com)