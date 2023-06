Cipro: governo annuncia la nascita di un vice ministero per la Migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cipriota ha annunciato oggi la nascita di un vice ministero per la Migrazione. Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”. Il ministro dell’Interno, Constantinos Ioannou, ha spiegato che l’obiettivo è “affrontare meglio la questione della migrazione e offrire una migliore protezione a coloro che arrivano legalmente a Cipro”. Il vice ministero per la Migrazione, come ha sottolineato Ioannau, “applicherà una strategia completa, nel rispetto degli impegni europei e dei diritti umani, e contribuirà a un'amministrazione più efficace”. Nell’elenco delle priorità principali figurano la prevenzione dei flussi irregolari di migranti, il contrasto alle reti del traffico di esseri umani, l'accelerazione dei processi relativi alle domande di asilo e il miglioramento delle condizioni dei centri per migranti.(Gra)