Usa: veicoli elettrici, per analisti la quota di mercato di Tesla scenderà al 16 per cento entro il 2026

- La quota detenuta da Tesla all’interno del mercato statunitense dei veicoli elettrici scenderà al 16 per cento entro il 2026. È quanto si legge in una nota degli analisti di Bank of America, in cui viene segnalato un calo importante rispetto alle quote di mercato del 62 e del 78 per cento registrate rispettivamente nel 2022 e nel 2018. La tendenza al ribasso è dovuta agli investimenti effettuati da Ford e General Motors nello sviluppo di veicoli elettrici, che dovrebbe portare ad un incremento delle quote di mercato detenute dalle due società. La quota detenuta dalle due aziende, che nel 2022 si è attestata rispettivamente all’8 e al 5 per cento, dovrebbe salire al 14 per cento entro il 2026, secondo gli analisti. (Was)