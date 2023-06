Messico: cittadina Usa trovata morta nella sua stanza d’albergo dopo avvelenamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cittadina statunitense è stata trovata morta nella sua stanza d’albergo in Messico martedì scorso, insieme ad un uomo che non è stato ancora identificato. Le autorità locali hanno confermato il ritrovamento dei due cadaveri all’interno del resort El Pescadero, nello Stato messicano di Baja California Sur. L’ufficio del procuratore generale ha fatto sapere che, in base ai risultati dell’autopsia, i due sarebbero morti per avvelenamento dovuto “ad una sostanza ancora da determinare”, e che i corpi non mostrano segni di violenza. La cittadina Usa, il cui nome non è stato diffuso, è una residente di 22 anni di Newport Beach, in California, mentre la nazionalità dell’uomo non è stata ancora determinata. Al momento del ritrovamento, i due erano morti da circa 10-11 ore. (Was)