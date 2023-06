Trasporti: Fs, nel 2022 eliminati 83 incroci fra strada e ferrovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 250 gli incidenti che si verificano in media ogni anno ai passaggi a livello, con conseguenze gravi o mortali nel 10 per cento dei casi, e oltre 2.600 i casi di presenze di persone sui binari o lungo la linea, con un bilancio di circa 200 decessi o feriti gravi. Per quanto riguarda i passaggi a livello in Italia, sulla rete ferroviaria nazionale ne sono presenti 4.135, di cui 455 di competenza di utenti privati. Nel corso del 2022, Rete ferroviaria Italiana ha eliminato 83 passaggi a livello, di cui 37 di competenza privata, investendo oltre 54 milioni di euro. Nel 2023 è prevista l'eliminazione di altri 87 passaggi a livello, dei quali 37 in gestione privata, con la realizzazione di opere di viabilità alternativa per un valore di oltre 67 milioni di euro. Sono questi i principali numeri resi noti oggi da RFI, società capofila del Polo Infrastrutture FS, nella Giornata Mondiale per la Sensibilizzazione sui Passaggi a Livello, il cui obiettivo è informare l'opinione pubblica sui pericoli legati all'attraversamento improprio dei binari e promuovere comportamenti sicuri e responsabili. Numeri e informazioni che sono state oggetto di discussione stamattina a Varsavia nella conferenza di lancio della 15ma edizione del progetto Ilcad (International level crossing awareness day). Nata nel 2009, è un’iniziativa promossa dall’Union internationale des chemins de fer (Uic), l'organizzazione mondiale delle ferrovie, di cui fa parte anche il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e in particolar modo Rete Ferroviaria Italiana, Gestore dell’infrastruttura nazionale. (segue) (Com)