Trasporti: Fs, nel 2022 eliminati 83 incroci fra strada e ferrovia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Polo Infrastrutture Fs e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti hanno lanciato ad aprile 2023 la campagna Regole. Una sicurezza per la tua sicurezza, realizzata in collaborazione con Rfi e Anas, due società che insieme gestiscono circa 50 mila chilometri di arterie, tra linee ferroviarie e strade, su cui circolano giornalmente circa 10 mila treni e 8 milioni di veicoli. La consapevolezza dei pericoli connessi all'attraversamento dei binari serve a evitare gli incidenti gravi che possono mettere a repentaglio la vita delle persone. Distrazione, eccesso di senso di sicurezza e l'uso improprio di dispositivi elettronici come smartphone e auricolari sono senz’altro fattori di rischio. La campagna promossa da Rfi e Anas ha previsto una serie di azioni mirate per educare l'opinione pubblica. Oltre all’affissione di manifesti informativi nelle principali stazioni italiane, sono stati diffusi contenuti digitali su canali web e social media, rivolti a cittadini, viaggiatori, stakeholder, istituzioni e al personale di Ferrovie dello Stato Italiane. La filosofia dell’iniziativa è quella di promuovere il valore della vita attraverso messaggi che richiamano situazioni familiari, mettendo così in evidenza la necessità di tenere comportamenti virtuosi. Il rispetto delle regole e l'adozione di condotte consapevoli sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti coloro che usufruiscono delle infrastrutture ferroviarie e stradali. (segue) (Com)