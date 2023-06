Trasporti: Fs, nel 2022 eliminati 83 incroci fra strada e ferrovia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza dei passaggi a livello si basa sul rispetto di semplici regole. Da evitare – in ogni caso – comportamenti rischiosi come stazionare a lungo sulle banchine affollate, oltrepassare la linea gialla prima dell'arrivo del treno o attraversare i binari senza utilizzare i sottopassaggi o i sovrappassi disponibili. Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni devono essere consapevoli dei rischi legati all'attraversamento di un passaggio a livello, rispettando scrupolosamente le norme del Codice della Strada (e in particolare l’articolo 147). Sul sito web fsitaliane.it è online un prezioso vademecum di regole da rispettare in stazione e nelle vicinanze dei binari. L'obiettivo è azzerare progressivamente incidenti e morti e accrescere la sicurezza del sistema ferroviario. Il Polo Infrastrutture, per questo, rafforza la cooperazione tra Rfi e Anas grazie all’impegno di entrambe nelle attività finalizzate a eliminare i passaggi a livello, realizzando attraversamenti con sottopassi e cavalcavia di nuova costruzione. (Com)