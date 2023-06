Siria: Ue valuterà proposta della Giordania di creare fondo per rimpatrio rifugiati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea valuterà la proposta della Giordania di creare un fondo per fornire un ambiente sicuro che consenta il ritorno volontario dei rifugiati siriani. Lo ha annunciato il portavoce Ue per il Medio Oriente e il Nord Africa, Luis Miguel Bueno, all'emittente giordana “Al Mamlaka”, ribadendo che "le condizioni per il ritorno sono attualmente rischiose". L’Ue ritiene che i rifugiati siriani debbano tornare nel loro Paese volontariamente, ma "le condizioni per un ritorno sicuro ancora non ci sono", ha detto Bueno nel suo intervento alla conferenza di Bruxelles "Sostenere il futuro della Siria e della regione". In precedenti dichiarazioni, il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, aveva detto che il Regno ha raggiunto il “massimo delle sue capacità di ospitare i rifugiati siriani”, invitando la comunità internazionale a “fornire il sostegno necessario ai Paesi ospitanti per offrire ai rifugiati una vita dignitosa”. Safadi aveva inoltre rivelato l'esistenza di "una proposta volta a creare un fondo per fornire un ambiente sicuro che consenta il ritorno volontario dei rifugiati siriani", spiegando che "la soluzione al problema dei rifugiati risiederà nel loro ritorno volontario e per questo dobbiamo lavorare per porre fine alla crisi e fornire condizioni che offrano una vita dignitosa ai rifugiati nel loro Paese". (Lib)