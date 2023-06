Esteri: neo inviato libertà religiosa Dionisi, incarico prestigioso, grazie al ministro Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incarico prestigioso che vedrà il Governo, e nello specifico, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale impegnarsi ulteriormente nella difesa e nel rispetto della libertà religiosa. Sono le prime parole, in una nota, di Davide Dionisi come nuovo inviato speciale del ministro per la libertà religiosa. "Ringrazio il Ministro Antonio Tajani per la fiducia", ha detto Dionisi. Quest'incarico prestigioso "vedrà il Governo, e nello specifico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale impegnarsi ulteriormente nella difesa e nel rispetto della libertà religiosa che da sempre considera una esigenza inalienabile della dignità di ogni uomo", ha detto Dionisi. "Tra le priorità strategiche della diplomazia italiana, infatti, c’è l’impegno per favorire le condizioni all’esercizio dei diritti umani e delle loro libertà fondamentali. Ogni attentato al libero convincimento religioso, ovunque e comunque perpetrato, è negazione della democrazia ed offesa alla libertà del pensiero, alla dignità di ogni popolo e di ciascun essere umano", ha proseguito. "E’ doloroso dover constatare come in tante parti del mondo sopravviva l’intolleranza e si propaghino nuovi focolai di fanatismo religioso o ideologico accompagnati da episodi di violenza. Con tale iniziativa il Ministro Tajani punta alla concreta applicazione dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti umani. La libertà di religione e di convinzione è, e rimane, la base per la pace", ha concluso Dionisi. (Res)