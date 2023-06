Difesa: “Rbb”, il Brandeburgo potrebbe ospitare la fabbrica di Rheinmetall per gli F-35A (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è stato concluso a seguito dell'acquisto da parte della Germania di 35 F-35A, finanziato dal fondo speciale per le Forze armate tedesche (Bundeswehr). Con una dotazione nominale di 100 miliardi di euro, tale strumento è stato istituito dal governo federale a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Con un ordine dal valore di circa otto miliardi di euro, gli aerei di Lockheed Martin andranno a sostituire i caccia Tornado, in dotazione all’aeronautica della Germania (Luftwaffe) dal 1980. All’avvicendamento di questi velivoli contribuiranno anche caccia multiruolo Eurofighter “Typhoon” del consorzio europeo Airbus, modificati per la guerra elettronica. Gli F-35A garantiranno la partecipazione della Germania al sistema di deterrenza nucleare della Nato, trasportando in caso di necessità le bombe atomiche degli Stati Uniti stoccate presso la base aerea di Buechel, in Renania-Palatinato. Secondo Rheinmetall, la fabbrica per le sezioni centrali della fusoliera degli F-35A creerà 500 posti di lavoro con un investimento di 100 milioni di euro. (Geb)