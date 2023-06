Usa: attacchi ransomware, autorità arrestano un cittadino russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno arrestato un cittadino della Federazione Russa per il suo coinvolgimento in diversi attacchi informatici contro aziende presenti negli Usa, in Asia, in Europa e in Africa, utilizzando il ransomware LockBit. Il dipartimento della Giustizia ha aggiunto in una nota che Ruslan Magomedovich Astamirov, cittadino ceceno di 20 anni, comparirà in tribunale questo pomeriggio. “Si tratta del secondo arresto in sei mesi legato all’utilizzo di questo ransomware: le autorità statunitensi continueranno ad utilizzare ogni strumento a disposizione per combattere i crimini informatici”, ha commentato la vice procuratrice generale degli Stati Uniti, Lisa Monaco. Stando agli atti giudiziari depositati presso un tribunale in New Jersey, Astamirov avrebbe organizzato diversi attacchi utilizzando insieme ad altri associati il ransomware LockBit, dall’agosto del 2020 al marzo di quest’anno, rendendosi colpevole di cospirazione e frode telematica. (Was)