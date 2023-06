Giustizia: Tajani, Berlusconi sarebbe soddisfatto della riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Nel Consiglio dei ministri “ho voluto ricordare l’umanità” di Berlusconi, che “ha combattuto sempre per gli ideali in cui credeva, tra cui una giustizia giusta per ogni cittadino, affinché potesse essere giudicato con le regole che in una democrazia spettano ad ognuno di noi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Sarebbe soddisfatto – ha aggiunto – se fosse qui ad ascoltare le parole del ministro Nordio su quanto deciso dal Cdm in materia di diritto penale”. (Rin)