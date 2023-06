Giustizia: Nordio, rammarico per fatto che Berlusconi non veda riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte approvate oggi in Cdm “sono frutto di sei mesi di lavoro ed erano già state calendarizzate, concordate con la presidenza del Consiglio un paio di mesi fa, la sorte ha voluto che coincidessero con questo evento luttuoso”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “L’unico rammarico – ha sottolineato – è che Berlusconi non abbia potuto assistere al primo dei tanti passaggi che avremo per realizzare una giustizia giusta”. (Rin)